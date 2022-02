Anne Hidalgo

Selon un sondage Elabe pour L'Express et BFM TV, en partenariat avec SFR, dans les intentions de vote au premier tour, Emmanuel Macron est en tête avec 26%. Soit un "petit point de gagné sur la semaine, et 3,5 sur le mois entier" souligne l'Express.

Le président sortant précède Marine Le Pen (15.5%, -1 pt sur une semaine), Valérie Pécresse (LR, 15%, -1) qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Le duo devance Eric Zemmour (13%, +0,5%).

Ceci tandis qu'à gauche, à 10% Jean-Luc Mélenchon est clairement en tête. Pas d'effet primaire populaire pour Christiane Taubira qui baisse de 2,5% à 3,5%. C'est pire pour Anne Hidalgo qui doit se contenter d'1,5% d'intentions de vote. La candidate, maire de Paris e"touche le fond" selon la formule de l'Express.

On note un "statu quo en ce qui concerne le second tour, qui aura lieu le dimanche 24 avril", ajoute l'hebdo.

Emmanuel Macron l'emporte dans toutes les configurations jugées plausibles, contre Marine Le Pen, Valérie Pécresse ainsi qu'Eric Zemmour.

Sondage Elabe sur un échantillon de 1 488 personnes représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, dont 1 370 inscrits sur les listes électorales. Interrogation par Internet les 7 et 8 février 2022.