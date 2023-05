Schizophrénie liée au cannabis : les jeunes hommes sont les plus vulnérables

La consommation fréquente de cannabis serait dangereuse pour les jeunes hommes.

Selon une étude publiée le 4 mai dernier, plus la consommation de cannabis est fréquente et précoce, plus le risque de schizophrénie est grand.

Le lien entre cannabis et schizophrénie ne date pas d’hier. Depuis le XIX, il a été prouvé que la consommation de cette drogue pouvait déclencher des épisodes délirants. Selon une étude publiée le 4 mai dernier dans la revue Psychological Medicine, cette consommation excessive de cannabis augmente le risque de schizophrénie, surtout chez les jeunes hommes. Pour ce faire, des scientifiques des services de santé mentale du Danemark et de l’institut de recherche américain sur les addictions, le National Institute on Drug Abuse, ont étudié les dossiers médicaux de près de 7 millions de Danois âgés de 16 à 49 ans, de 1972 à 2021.

Très différente d’une personne à l’autre, la schizophrénie, une pathologie complexe qui s’explique par une perception perturbée de la réalité, touche environ 1 % de la population. Concernant les symptômes, ils peuvent être très variables comme le repli sur soi, des délires, ou bien des troubles cognitifs…

Selon les chercheurs, plus la consommation est précoce et fréquente, plus le risque est grand. Si ce travail ne fournit pas la preuve irréfutable du lien entre cannabis et schizophrénie, les scientifiques observent tout de même que la consommation de cannabis a fortement augmenté au Danemark ainsi que sa teneur en THC (delta-9-tétrahydrocannabinol), principe actif, passée de 13 % en 2006 à 30 % en 2016, de même que le nombre de diagnostics de schizophrénie chez les hommes.

Les chercheurs ont relevé 45 327 cas de schizophrénie au total. En isolant les consommateurs de cannabis, il ressort que 15 % des cas de schizophrénie auraient pu être évités chez les hommes âgés de 16 à 49 ans, et 4 % chez les femmes de 16 à 49 ans, et jusqu’à 30 % chez les hommes de 21 à 30 ans.

À Lire Aussi

Une mutation génétique a retardé l’évolution de la maladie d'Alzheimer, ouvrant la voie à de nouvelles pistes de traitement