Le groupe pharmaceutique français souhaite se concentrer sur les médicaments et les vaccins innovants et précise viser des économies d’un montant pouvant aller jusqu’à 2 milliards d’euros entre 2024 et fin 2025.

© Lou BENOIST / AFP Faire des économies Sanofi pourrait se séparer de son activité santé grand public et de produits comme Doliprane, Mucosolvan ou Novanuit Le groupe pharmaceutique français souhaite se concentrer sur les médicaments et les vaccins innovants et précise viser des économies d’un montant pouvant aller jusqu’à 2 milliards d’euros entre 2024 et fin 2025.

Ajouter au classeur Lecture Zen Sanofi pourrait se séparer de son activité santé grand public et de produits comme Doliprane, Mucosolvan ou Novanuit avec Atlantico Rédaction

Le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé, vendredi 27 octobre, son intention de séparer de son activité santé grand public en 2024 pour se concentrer sur les médicaments et les vaccins innovants. Cette activité comprend des compléments alimentaires et divers produits vendus sans ordonnance comme Mucosolvan contre la toux, Allegra contre la rhinite ou encore la marque Novanuit pour le sommeil. On y trouve aussi le paracétamol Doliprane pour soulager la douleur.