Russie : plus de 2000 manifestants pro-Navalny interpellés

Des milliers de manifestants sont descendus pour un deuxième week-end consécutif dans les rues d'une cinquantaine de villes russes, en soutien à l'opposant Alexeï Navalny, emprisonné depuis son retour à Moscou, le 17 janvier, après un empoisonnement présumé du FSB, les services de renseignement russes.

Au moins 2 291 personnes, dont l'épouse de Navalny, Yulia Navalnaya, ont été arrêtées lors de ces rassemblements dans tout le pays, selon le site OVD-Info - qui avait comptabilisé 4 000 arrestations après les manifestations de dimanche dernier. A Moscou, la police anti-émeute et des gardes nationaux ont fermé les stations de métro centrales de la capitale et bloqué les rues pour éviter que ne se reproduisent les manifestations record de la semaine dernière, parmi les plus importantes de la dernière décennie. Le 23 janvier, quelque 20.000 manifestants selon l'AFP, s'étaient rassemblés place Pouchkine, à environ deux kilomètres du Kremlin. Cette fois, forcée de quitter le centre de la ville, une foule de milliers de personnes scandant "Poutine est un voleur" a donc marché vers la place Komsomolskaya, une importante artère ferroviaire située à l'extérieur des cordons de sécurité, tandis que la police procédait à des centaines d'arrestations.

La police de Saint-Pétersbourg, deuxième ville de Russie, a pris des mesures de sécurité similaires, en fermant le Nevsky Prospekt, l'avenue principale de la ville, pour empêcher les manifestants de s'y rassembler. Des milliers de personnes se sont quand même rassemblées dans les rues secondaires

Cette semaine, la police a également arrêté les principaux collaborateurs de Navalny pour avoir prétendument violé les mesures sanitaires contre le coronavirus lors des manifestations de la semaine dernière.