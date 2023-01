Retraites : succès relatif pour la marche des jeunes avec Jean-Luc Mélenchon

La manifestation a réuni 12 000 participants selon une source de la police, 14 000 selon le cabinet indépendant Occurrence et 150 000 selon les organisateurs.

Quelques milliers de jeunes et moins jeunes ont marché ce samedi entre la Bastille et Nation, soutenus par une vingtaine de parlementaires LFI ou EELV.

Trois jours après la première grande mobilisation contre la réforme des retraites, l'ancien candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon ne voulait pas que la manifestation des jeunes contre la réforme des retraites soit réduite à sa personne. La manifestation a réuni 12 000 participants selon une source de la police, 14 000 selon le cabinet indépendant Occurrence et 150 000 selon les organisateurs.

« Soyez maudit de vouloir transformer toute notre existence en marchandise (...) tout salir, tout gâcher, tout réduire, tout quantifier », a-t-il lancé, en haranguant la foule. Pour lui, le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans ne fera « pas travailler une seule personne » mais « ce sera des chômeurs de plus, des malades de plus, et surtout de la vie en moins ».