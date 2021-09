Rénovation de la gare du Nord à Paris : la SNCF abandonne le projet

Eurostar Gare du Nord

Le projet très controversé de rénovation et d’agrandissement de la gare du Nord tel qu’il avait été conçu avec Ceetrus, la société foncière immobilière du groupe Auchan, est abandonné souligne Le Monde.

Dans un communiqué inattendu, SNCF Gares & Connexions, la filiale du groupe ferroviaire chargée de concevoir, de rénover et d’entretenir les stations, a annoncé mettre « fin au contrat de concession de la gare du Nord conclu avec Ceetrus en 2019 ».

Le coût global du projet a littéralement explosé ces derniers mois.

Et le calendrier n’était pas du tout respecté. Alors que la plus grande gare d’Europe devait être opérationnelle pour le coup d’envoi de la coupe du monde de rugby de 2023 et l’ouverture des Jeux olympiques en 2024, tout laissait penser qu’elle serait plutôt couverte de bâches et ceinte de palissades au moment où le monde entier regarderait vers la France. La fin des travaux n’interviendrait qu’en 2026, au plus tôt.

Cette annonce signe l’épilogue d’un dossier mal engagé dès le départ et qui s’est mué en véritable fiasco analyse Le Monde.