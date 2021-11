Renaud Muselier annonce qu'il quitte le parti Les Républicains

Renaud Muselier

Après le rejet de son soutien par Xavier Bertrand, candidat au Congrès LR, Renaud Muselier invité sur le plateau de LCI, revient sur l'événement et décide quitter le parti des Républicains. "J'en tire les conséquences (...) Je ne me retrouve pas dans cette dérive vers l'extrême droite. C'est très réfléchi et je suis malheureux, c'est la fin de l'histoire avec ma famille politique."

"C'est une décision irrévocable. Je suis dans une politique de rupture. Je veux rester et ce que j'ai toujours fait, être dans mes valeurs, sur mes bases", assure Renaud Muselier, président LR de la région PACA, sur le plateau de LCI ce mercredi matin.

Mais Renaud Muselier ne compte pas rejoindre LaREM : "Je ne suis pas le télégraphiste de Macron, je ne crois pas le rejoindre (...) Je reste fidèle à ce que je suis, je vais rentrer chez moi dans le Sud et vais continuer à donner mon avis."