© BERTRAND GUAYPOOL / AFP

Réforme des retraites

Réforme des retraites : l'âge légal de départ fixé à 64 ans en 2030

Ce mardi, la Première ministre et plusieurs ministres du gouvernement ont dévoilé le contenu de la réforme des retraites. L'âge légal de départ va ainsi passer de 62 à 64 ans en 2030 et non 65 ans.