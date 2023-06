Rébellion de Wagner : Que retenir de la prise de parole de Vladimir Poutine ?

Rébellion de Wagner : La prise de parole de Poutine

Après s'être exprimé lundi midi sans aborder le sujet de la rébellion Wagner avortée, le président de Russie Vladimir Poutine s'est exprimé en direct dans la soirée. Sans esquiver le sujet brûlant du jour, il a tenu à saluer la "résilience" du peuple russe, et a évoqué le sort des combattants de Wagner.

Selon son récit des événements, le président a donné expressément l'ordre "d'éviter une effusion de sang" désirée par l'Ukraine et les Occidentaux. "Dès le début des événements, des mesures ont été prises sur mes instructions directes afin d'éviter une grande effusion de sang", a-t-il ainsi déclaré, accusant les occidentaux de vouloir "une telle issue fratricide". L'occasion alors de remercier les Russes pour leur "patriotisme" et leur unité, dans une référence ambivalente aux milieux nationalistes impliqués dans la rébellion et au peuple Russe dans son entièreté. "Cette solidarité civile a montré que n'importe quel chantage, tentative de déstabilisation sont voués à l’échec", a-t-il martelé, contre les images ayant circulé sur les réseaux montrant des civils de Rostov-sur-le-Don accueillir les combattants Wagner ainsi que les rumeurs d'un bataillon de l'armée ayant fait allégeance à Prigojine durant ces 24h troubles.

Soulignant que l'essentiel de "a été unie par la responsabilité, pour la patrie.", Vladimir Poutine a jugé que "Toutes les décisions ont été prises pour neutraliser le danger, protéger l’ordre constitutionnel et la vie de nos concitoyens". De fait, outre les cas évoqués plus hauts, nombre d'analystes attribuent l'échec de Prigojine à son incapacité à retourner les élites moscovites, les cadres de l'armées ainsi que les gouverneurs d'oblasts, très influents dans le pays. Et comme pour achever de réduire la portée de l'événement, le président a ajouté : "La rébellion armée aurait de toute façon été maitrisée".

Visiblement désireux de tourner une page médiatique peu glorieuse pour le régime, et qui a montré au monde des fractures béantes au sein de l'Etat russe, M. Poutine a souligné la valeur indidivuelle des combattants de Wagner, estimant qu'ils étaient, pour la plupart "des patriotes russes, dévoués à leur peuple et à l'État. Ils l'ont prouvé par leur courage sur le champ de bataille (...) Ils ont été utilisés contre leurs frères d'armes", a-t-il dénoncé. Une occasion de remercier "les soldats et les combattants de Wagner qui ont pris la décision d'arrêter, qui ont permis d'arrêter le bain de sang", et qui insinuerait que Prigojine a laissé tomber avant d'être abandonné par ses hommes.

Alors que le sort de ce dernier était encore incertain, les enquêtes contre lui n'étant pas closes comme prévues et l'homme devant s'exiler en Biélorussie, Vladimir Poutine a donné le choix à ses mercenaires : rejoindre l'armée russe, rentrer chez eux ou partir également en Biélorussie : "Vous avez la possibilité de continuer à servir la Russie, en signant le contrat avec le ministère de la Défense", de "rentrer dans vos familles et chez vos proches" ou de "partir en Biélorussie". Le sort de Wagner en tant que groupe semble toujours aussi flou.

"Le choix vous appartient, mais je suis sûr que ce sera le choix des soldats russes qui ont réalisé leur tragique erreur", a-t-il conclu.