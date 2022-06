Raquel Garrido et Alexis Corbière exploiteraient depuis un an une femme de ménage sans papiers

Raquel Garrido et Alexis Corbière posent lors d'une séance photos à Paris, le 24 mai 2022

Les députés de la France insoumise, élus en Seine-Saint-Denis, aiment pourtant rappeler leur vertu. Militantisme pour la régularisation des sans-papiers, lutte contre la misère sociale …

Selon le Point, le pot aux roses a été découvert en mai dernier, suite à un contrôle de police à Paris. L'employée de maison, une Algérienne de 36 ans, arrivée en France en 2008 grâce à un visa étudiant, a dû justifier de sa situation administrative alors qu'elle promenait la petite dernière du couple. Démunie de titre de séjour, elle n'a pu présenter que son passeport algérien.

L’employée de maison a indiqué aux fonctionnaire de police qu’elle travaillait jour et nuit au domicile des deux parlementaires, à Bagnolet, mais aussi dans un logement parisien où leurs enfants sont pris en charge afin d'être scolarisés dans la capitale.

Selon les informations du Point, l'employée a droit à une chambre dans leur maison individuelle et dort sur un canapé à Paris. Selon elle, que Le Point a pu rencontrer, le couple Garrido-Corbière lui aurait promis des « papiers en cas d'élection de Jean-Luc Mélenchon à la présidence de la République ou s'il devient Premier ministre ».

« Jusqu'au 19 (juin, date du second tour des législatives, ndlr), elle a besoin de moi et si ça me va pas, elle me renvoie dans mon pays », écrit l'employée de maison à ses camarades. « … Je te dis de rester, tu restes, si ça te va pas, y'en a plein dans ton cas qui veulent travailler, mais tu peux oublier tes papiers », peut-on lire dans un message envoyé par Raquel Garrido. « Pardon madame. Mais c'est pas bien », lui répond alors la jeune femme.

Réclamant à sa patronne d’être payée, Raquel Garrido lui rétorque : « Monsieur te donnera 150 euros pour la semaine, on verra le reste après ». La femme de ménage répond avec un simple émoji en pleurs. Garrido, elle, ne bronche pas « On te met un toit sur la tête, on te fait travailler donc soit t'es reconnaissante, soit je prends quelqu'un d'autre maintenant stop ».

Le couple Garrido-Corbière a publié un communiqué et certifie que « tout est faux ». « Cela fait des années que nous n'avons pas d'aide ménagère. On a recruté de l'aide pendant les campagnes électorales. À chaque fois avec des personnes disposant de papiers, et bien sûr avec les déclarations Urssaf afférentes », explique Raquel Garrido. Affaire à suivre.