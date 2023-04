Pyrénées-Orientales : incendie maîtrisé après environ 1.000 hectares parcourus

Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place ce lundi matin.

Un incendie, ayant parcouru environ 1.000 hectares de végétation dans les Pyrénées-Orientales et franchi la frontière avec l'Espagne, a été maîtrisé dans la nuit de dimanche à lundi, après avoir été attisé par le vent dans cette zone touchée par une sécheresse historique.

"Il n'est pas éteint mais il est maîtrisé aujourd'hui. Mais il faudra encore de nombreuses heures de travail pour les sapeurs-pompiers pour éviter tout risque de propagation", a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui s'est rendu sur place lundi matin, après avoir annulé un déplacement à l'école de police de Rouen-Oissel.

Dans les Pyrénées-Orientales, quelque 500 pompiers ont été mobilisés, appuyés par six avions bombardiers d'eau sur cet incendie qui s'est déclaré dimanche matin sur les hauteurs des communes de Cerbère et de Banyuls-sur-Mer. Le feu a été attisé par une forte Tramontane, vent de nord-ouest qui soufflait à plus de 80km/h avec des rafales jusqu'à 100 km/h dans les reliefs.