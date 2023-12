Projet de loi immigration : « On ne peut pas dire qu'il y ait accord », affirme le sénateur LR Bruno Retailleau

Une commission mixte paritaire doit se réunir à huis clos à partir de 17 heures, lundi, pour statuer sur l'avenir du texte.

Une commission mixte paritaire (CMP) doit décider, lundi 18 décembre, du sort du projet de loi immigration. Après l'adoption surprise d'une motion de rejet le 11 décembre, qui a mis fin aux débats dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le gouvernement a décidé de confier à cette instance le soin de tenter de parvenir à un texte qui contente à la fois LR et la majorité. Composée de sept députés et sept sénateurs titulaires, et présidée par le président de la commission des lois de l'Assemblée Sacha Houlié (Renaissance), cette CMP doit se réunir à huis-clos à partir de 17 heures au Palais Bourbon. "On ne peut pas dire qu'il y ait accord", a déclaré le président du goupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, lundi matin sur BFMTV. Selon lui, les dernières propositions du camp présidentiel sur le texte, envoyées dans la nuit, ne sont "pas complètement satisfaisantes".