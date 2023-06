Cette première édition présente une grande partie de la France en vert, à l'exception de quelques départements en jaune, indiquant un "risque modéré", principalement dans le sud-ouest de Paris (Eure-et-Loir, Sarthe, Mayenne, etc.). Les deux autres niveaux de risque sont orange (élevé) et rouge (très élevé).

Météo France introduit la première "météo des forêts" pour informer et sensibiliser sur le risque d'incendies en France. Le changement climatique favorise les conditions propices aux départs de feu. L'objectif principal est d'éviter une répétition de l'année 2022, marquée par la destruction des forêts françaises. Le service météo et climat de BFMTV a dévoilé cette première édition, diffusée par TF1 jeudi soir. La carte indique le niveau de risque d'incendie par département et sera publiée de juin à octobre.

Ce dispositif a pour objectif d'informer et de sensibiliser sur les risques d'incendie afin de prévenir les départs de feu dans les zones identifiées comme à risque. En France, 9 départs de feu sur 10 sont d'origine humaine, selon le ministère de la Transition écologique. Des comportements tels que jeter un mégot mal éteint au bord de la route représentent des exemples de risques potentiels.

L'année 2022 a illustré cette tendance avec la dévastation de 72 000 hectares d'espaces naturels par les incendies, selon le ministère de la Transition écologique. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a annoncé en octobre la création de la météo des forêts, dont le lancement officiel est prévu ce vendredi lors de sa visite dans le Gard.