Selon Najat Vallaud-Belkacem, la laïcité n'est utilisée que pour exclure l'islam

Najat Vallaud-Balkacem

Après l'annonce par Marlène Schiappa d'états généraux de la laïcité, Najat Vallaud-Balkacem a été très critique ce matin sur France Inter : "J’avoue que j’ai beaucoup d’interrogations sur cette démarche, à un an de l’élection présidentielle et alors que la loi séparatisme est encore dans les tuyaux. La laïcité, sur laquelle j’ai beaucoup travaillé lorsque j’étais ministre de l’Éducation, si l’on veut la résumer c’est un pilier de notre République, le ciment de notre concorde, de notre paix civile, et je pense qu’il faut éviter d’en faire un champ de bataille. Or ce que je constate dans ce gouvernement, c’est des velléités permanentes d’en faire un champ de bataille."

Et la candidate PS aux élections régionales Auvergne-Rhône-Alpes a ajouté : "Je me suis rendu compte qu’à force de voir la laïcité dévoyée par des instrumentalisations permanentes à chaque fois qu’ils allumaient leur poste de télévision, beaucoup finissaient par la considérer comme une ennemie de ce qu’ils étaient, de ce que leur famille était. Instrumentalisation par l’extrême-droite, puis par la droite, puis malheureusement par ce gouvernement. Cela donne l’impression que la laïcité n’est convoquée régulièrement que pour en exclure une religion, l’islam."