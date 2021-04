Pour Bruno Retailleau, le droit de visite à l’hôpital doit être renforcé

Bruno Retailleau salue « le dévouement et l’abnégation des soignants », mais il souligne que la crise sanitaire s’accompagne d’un drame sourd depuis un an. Pour des milliers de Français, il est impossible d’aller voir et d’accompagner ses proches lors de leurs derniers jours. Une situation qu’il est possible d’améliorer selon lui. Ainsi, avec la droite sénatoriale, ils vont déposer un projet de loi « tendant à créer un droit de visite pour les malades, les personnes âgées et handicapées qui séjournent en établissements ».

Pour M. Retailleau et certaines associations « un établissement de santé ne peut s’opposer à une visite à laquelle consent un patient ». Les refus doivent être encadrés et pour les patients en phase terminale, un droit de visite quotidien doit être mis en place. Il estime qu’avec une telle proposition de loi il sera garantit et que cette question doit « doit dépasser tous les clivages partisans ».

Rendez-vous la semaine prochaine pour connaître les premiers retours sur ce débat au Sénat.