Pologne : des «centaines de milliers» de manifestants à Varsovie contre le gouvernement

À deux semaines des législatives, l’opposition a organisé une démonstration de force dans les rues de la capitale ce dimanche. Plus de un million de personnes ont défilé.

Des centaines de milliers de personnes, selon les organisateurs, se sont rassemblées ce dimanche 1er octobre au départ d'une grande marche antigouvernementale dans le centre de Varsovie à l'appel de l'opposition, à 15 jours des élections législatives. «Environ un million de personnes», selon la mairie de Varsovie, ont manifesté dimanche. «C'est absolument la plus grande manifestation dans l'histoire de Varsovie», selon Monika Beuth, la porte-parole de la mairie, citée par l’AFP.

«Quand je vois ces centaines de milliers de visages souriants, je sens bien qu'un moment décisif de l'histoire de notre patrie arrive», a lancé au début de la marche Donald Tusk, ancien premier ministre et ex-président du Conseil européen devenu le chef du bloc centriste Plateforme civique (PO).

La manifestation est destinée à mobiliser des gens venus de tout le pays, gouverné depuis huit ans par des nationalistes eurosceptiques. La «Marche d'un million de cœurs», comme l'a nommée Donald Tusk, a démarré en fin de matinée, remplissant d'une foule compacte les grandes rues du centre de la capitale. Elle marquera «l'un des plus grands événements» de l'histoire moderne de la Pologne et fera partie des «plus grandes manifestations en Europe ces dernières années», a assuré Donald Tusk.

«Ils ne nous intimideront pas, ils ne nous réduiront pas en silence. Il est essentiel que toute la Pologne voie que personne n'a plus peur d'eux», avait-il déclaré jeudi lors d'une réunion publique à Elblag (Nord), en visant le parti au pouvoir Droit et Justice (PiS).

Dimanche, les dirigeants du PiS organisent leur propre rassemblement dans la ville de Katowice, dans le sud du pays.

À Varsovie, les manifestants, brandissant des drapeaux polonais et européens et un petit cœur blanc et rouge - symbole de la coalition centriste - collé à la poitrine, clament à cor et à cri leur désaccord avec le pouvoir. L'un d'eux, Kazimierz Figzal, déclare qu'il lui a fallu sept heures pour rejoindre la capitale depuis le sud-ouest de la Pologne.