Plus de 1 330 personnes en soins critiques en Ile-de-France, le nombre de nouveaux cas en une semaine atteint 549 pour 100 000 habitants

Plus de 1 330 personnes sont en soins critiques en Ile-de-France, le nombre de nouveaux cas en une semaine atteint 549 pour 100 000 habitants et même 683 en Seine-Saint-Denis. Et plus de 6 400 patients atteints du Covid sont désormais pris en charge dans les hôpitaux d’Ile-de-France contre moins de 6 100 vendredi.

« Dans la région parisienne, l’épidémie s’emballe, tous les indicateurs progressent de façon violente. Il faut qu’on arrive à casser ces courbes, pour reprendre le contrôle de l’épidémie. » s'inquiète Aurélien Rousseau, le directeur de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France cité par Le Monde.

L’épidémiologiste Dominique Costagliola, qui préside le comité scientifique consultatif mis en place par Anne Hidalgo à Paris, partage la même angoisse : « Les chiffres font peur, il devient urgent de freiner. Et pas seulement en Ile-de-France, mais tout le pays, sauf peut-être en Corse ! » écrit le quotidien.