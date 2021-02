Patrick Poivre d’Arvor fait l'objet d'une enquête judiciaire pour viols : une écrivaine l’accuse

PPDA

Selon Le Parisien, qui met la plaignante à la Une de son édition de ce vendredi, une enquête judiciaire pour «viols» a été ouverte cette semaine contre Patrick Poivre d’Arvor l’ex-star du 20 Heures de TF1. Une écrivaine et comédienne, Florence Porcel, 37 ans l’accuse d’avoir abusé d’elle à plusieurs reprises entre 2004 et 2009 dans un contexte d’emprise psychologique et d’abus de pouvoir.

"A la rédaction de TF1 et plus largement dans le monde la télévision, les accusations dont fait l’objet Patrick Poivre d’Arvor ne surprennent pas. Certains évoquent l’obsession du journaliste pour les femmes, d’autres relatant même des expériences traumatisantes" ajoute Le Parisien, ceci alors que le journaliste parle d'accusations fantaisistes et annonce avoir saisi son avocat « pour engager les poursuites judiciaires qui s'imposeraient »