Violon

Julie Berthollet a raconté ses mésaventures au magazine suisse L'Illustré : le 22 juin dernier "à 7 heures, en sortant de chez moi, boulevard Rochechouart, dans le IXe arrondissement, je cherchais un taxi afin de me rendre à la gare de Lyon pour prendre le TGV en direction de Genève".

Un jeune homme s'approche d'elle et essaie de lui voler son téléphone. Elle résiste, crie, et il finit par s'enfuir. Aucun des témoins présents autour d'elle ne réagit.

Faute de taxi, elle décide de prendre le métro sur la ligne 4. Un homme arrive lui dit "Toi, avec tes parures". Elle a deux colliers, un bracelet, et trois bagues. L'homme lui arrache le bracelet et les colliers, elle tombe. Se relève et court après lui, il la pousse, elle tombe à nouveau : il sort un couteau. Les usagers montent et descendent, ils n'interviennent pas, ils s'écartent seulement.

"C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase" explique Julie Berthollet qui a déja été victime d'un vol de portable dans une rame de métro.

Elle qui avait acheté son petit appartement parisien avec sa soeur, et veut désormais aller vivre en Suisse.