Paris : autour de la gare de Lyon des habitants face à la montée de l'insécurité "On ne veut pas être le nouveau Stalingrad"

Capture d'écran BFMTV

"On a peur de sortir de chez nous, s'inquiète Sarah citée par BFM. On a peur pour nos enfants. On vit dans une atmosphère d'insécurité." Elle observe parfois "des gens qui prennent du crack, des dealers en tout genre". "On ne veut pas être le nouveau Stalingrad", poursuit-elle, en référence à ce quartier du 19e arrondissement, où se rassemblent des toxicomanes.

Les premières nuisances coïncident avec le début des distributions alimentaires dans le quartier, voilà deux mois. Alors que des halls d'immeubles ont été dégradés, l'inquiétude grandit chez les riverains.

"J'ai demandé au préfet de police un renfort le week-end et un point fixe jusqu'à ce que le calme revienne, a indiqué Emmanuelle Pierre-Marie, maire du 12e arrondissement. Nous avons aussi modifié l'emplacement de certaines sanisettes, relativement proches de certains logements, qui créent des nuisances d'insalubrité et de sécurité."