Pakistan : deux écoles pour filles détruites à l'explosif par un groupe armé islamiste

Dans cette région du monde, l'éducation des filles est de longue date rejetée par les groupes armés, comme les talibans pakistanais du Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), connus pour avoir tiré une balle dans la tête à Malala Yousafzai en 2012. La jeune femme, grièvement blessée, recevra le prix Nobel de la paix deux an plus tard.

La double attaque sur les écoles pour filles a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dans les villages de Hassu Khel et Gul Mosaki, tous les deux situés dans le district du Waziristan du Nord et à environ 30 km de la frontière avec l’Afghanistan. « Des militants ont placé des engins explosifs improvisés dans deux écoles publiques pour filles, qui ont explosé tard dans la nuit », a indiqué à l'AFP un haut responsable administratif local, Rehan Gul Khattak. Six salles de classe ont été détruites à Hassu Khel et trois autres à Gul Mosaki, a-t-il ajouté. Un responsable de la police du district, Salim Riaz, a confirmé les incidents en soulignant qu'une « enquête approfondie » avait été ouverte.

La Pakistan fait face à détérioration de la sécurité, notamment dans ses régions frontalières de l’Afghanistan, depuis le retour au pouvoir des talibans à Kaboul en août 2021.