Ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, qui seraient les plus chers de l'histoire, en présence de l'empereur du Japon et de chefs d'Etat dont Emmanuel Macron

Jeux Olympiques de Tokyo

A 20 heures heure du Japon (13 heures heure française) la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo a commencé dans un stade vide de tout public mis à part les officiels japonais (dont l'empereur) et étrangers (dont Emmanuel Macron) et bien sûr les journalistes accrédités. Une bonne nouvelle pour les 11.000 sportifs venus de près de 200 pays et territoires, une moins bonne pour donc les fans japonais et étrangers, qui devront se contenter de regarder les compétitions à la télévision.

Pour répondre aux exigences des télévisions américaines, ces jeux ne se déroulent pas en octobre quand il fait frais comme le souhaitaient les Japonais, mais dans une atmosphère étouffante (plus de 30 degrés, avec une niveau d'humidité très élévé : 75%) qui ne facilitera pas la vie des athlètes dans les disciplines en plein air.

L'abbsence de public oblige à dire adieu aux 20 millions de touristes attendus par les autorités nippones en 2020 qui auraient permis des gains considérables pour le secteur de l’hôtellerie ou du commerce. Adieu aux 800 millions de dollars de billetterie… note Libération.

Autre mauvaise nouvelle pour le contribuable japonais, comme le signale Libération, le coût de ces jeux : «Par rapport au budget prévu lors de l’attribution des Jeux de Tokyo en 2013, les chiffres ont quasiment quadruplé, explique Matthieu Llorca, maître de conférences en économie à l’université de Bourgogne. Le budget tourne aujourd’hui autour des 15,4 milliards de dollars [environ 13 milliards d’euros, ndlr]. On est donc largement au-dessus de Londres en 2012".