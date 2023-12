Onze membres de la Ciivise démissionnent en signe de protestation après le remplacement d’Edouard Durand

Le juge Édouard Durand et Nathalie Mathieu, le 21 septembre 2022

« Nous déplorons que les deux coprésidents [le juge des enfants Edouard Durand et Nathalie Mathieu] n’aient pas été préalablement informés ni du maintien de la Ciivise ni de la nomination [à sa tête] de Sébastien Boueilh, et donc de l’éviction d’Edouard Durand », écrivent les membres démissionnaires dans un communiqué, signé par onze personnes jeudi soir.

Les membres de la Ciivise avaient demandé par courrier, le 10 novembre, à Charlotte Caubel « le maintien de la Ciivise avec Edouard Durand » à sa tête. « Aucune réponse ne nous a été apportée. C’est par voie de presse que nous avons appris le maintien de la commission le 19 novembre », regrettent les signataires.

« Nous craignons que cela marque un affaiblissement de la lutte contre l’inceste, qui n’est plus au cœur de la feuille de route de la Ciivise », a ajouté de son côté Mme Salmona, psychiatre et signataire. Nommée vice-présidente de la Ciivise lundi, Caroline Rey-Salmon, pédiatre et experte judiciaire, « s’était opposée à une préconisation phare de la Ciivise : rendre obligatoire le signalement par les médecins », s’inquiète-t-elle.