Nouvelle accusation contre Damien Abad : une tentative de viol qu'il dément formellement

Damien Abad

Le ministre des solidarités, Damien Abad, déjà mis en cause pour violences sexuelles, est visé par de nouvelles accusations de la part d’une femme qui dit avoir subi une tentative de viol en 2010, selon son récit publié mardi 14 juin par Mediapartsouligne Le Monde.

M. Abad, qui brigue un nouveau mandat de député dimanche dans l’Ain, a dénoncé le « calendrier soigneusement choisi de ces publications » et la « partialité » de l’enquête de Mediapart, qui a, selon lui, une motivation « politique ». « Quant aux allégations rapportées, elles me révoltent et je les réfute catégoriquement », a ajouté M. Abad cité par Le Monde.

Les faits rapportés par cette femme sont « étayés par les témoignages de huit personnes, à qui elle s’est confiée ou qui ont pu être témoins de certains éléments de son récit », et que Mediapart affirme avoir contactées. Brigitte Fouré, aujourd’hui maire (UDI) d’Amiens, et à l’époque responsable départementale du Nouveau Centre, se souvient ainsi du « comportement indécent » de Damien Abad envers la jeune femme écrit Le Monde.