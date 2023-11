«Nous n’avons jamais été aussi proches» d’un accord pour les otages, selon la Maison-Blanche

Joe Biden avait indiqué «croire» qu'un accord était proche pour libérer des otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, en marge d'une cérémonie à la Maison-Blanche.

Un accord pour la libération d’otages israéliens détenus par le Hamas se profile. Deux sources proches du dossier ont indiqué à l'AFP que les pourparlers portaient sur un accord portant sur la libération de «50 à 100» otages en échange de la libération de 300 prisonniers palestiniens en Israël, dont des enfants et des femmes.

Le transfert se ferait par étapes à raison de «dix» otages israéliens contre «trente» prisonniers palestiniens par jour et comprendrait l'entrée de nourriture, d'aide médicale et de carburant et surtout une «trêve humanitaire de cinq jours renouvelable».