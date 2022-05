© Wojtek RADWANSKI / AFP

Kiev

Nancy Pelosi rend une visite surprise à Volodymyr Zelensky pour réaffirmer le soutien de son pays à l'Ukraine

Ce dimanche matin, le président Ukrainien a tweeté une vidéo où on le voit accueillir Mme Pelosi et une délégation du Congrès américain. Il a ainsi remercié "les États-Unis de contribuer à protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale de son État».