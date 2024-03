Thomas avait succombé à des coups de couteau lors d'une fête de village, à Crépol, le 19 novembre 2023.

L’adolescent de 16 ans, Thomas, avait été mortellement blessé lors d’un bal de village dans la Drôme, en novembre 2023. Alors que l’auteur des coups de couteau reste non identifié, les gendarmes ont multiplié, ce lundi matin, les nouvelles interpellations.

Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023, le jeune rugbyman, Thomas Perotto, avait été tué à coups de couteau lors d’une fête de village à Crépol, dans la Drôme. L’enquête est encore loin d’avoir apporté toutes les réponses sur le déroulé de ce drame.

Selon Le Parisien, un nouveau coup de filet a été mené ce lundi par les gendarmes de la section de recherches de Grenoble sur commission rogatoire des juges d’instruction. Onze nouveaux suspects, dont un mineur, originaires de Romans-sur-Isère (Drôme) ou à proximité immédiate, ont été interpellés et placés en garde à vue.

Neuf personnes dont trois mineurs sont déjà mises en examen dans ce dossier. Parmi elles, six sont en détention provisoire. Mais le doute persiste sur l’identité de l’auteur du coup de couteau mortel qui aurait, selon les témoignages, « les cheveux longs ».

Malgré l’émoi et les récupérations politiques qui ont suivi le drame, la thèse d’un raid prémédité sur le bal en fin de soirée a été rapidement écartée par les enquêteurs. Il ressort des investigations qu’une altercation futile aurait fait basculer la soirée et provoqué une rixe géante entre de jeunes rugbymen locaux et des jeunes du quartier de la Monnaie.