Meloni «incapable de régler les problèmes migratoires» en Italie : les propos de Darmanin suscitent la critique à droite

© Ludovic MARIN and Andreas SOLARO / AFP

«Une faute diplomatique», a jugé le patron des Républicains (LR), Éric Ciotti, après la sortie de Gérald Darmanin envers la chef du gouvernement italien. Elle est «incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue», a affirmé le ministre de l'Intérieur sur RMC alors que la péninsule assiste à des arrivées records de migrants sur ses côtes depuis janvier.

Avec ses «propos inopportuns», le ministre a commis «une faute diplomatique», a regretté Éric Ciotti. Le chef du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, a quant à lui estimé que le «bilan» du ministre de l'Intérieur le «disqualifie». Le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani a annulé jeudi sa première visite à Paris après des propos qualifiés d'«inacceptables» de Gérald Darmanin contre la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, dirigeante du parti post-fasciste Fratelli d'Italia.

«L'attaque de ceux qui peuvent protéger la France d'un afflux encore plus massif de migrants est inutile et contre-productive. Si l'Italie décide de ne plus gérer les flux migratoires aux portes de l'Europe, la France vivra une véritable submersion migratoire», a développé Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, département frontalier de l'Italie.

«Avec Gérald Darmanin comme ministre de l'Intérieur, la France bat tous les records d'immigration. Un bilan qui le disqualifie pour donner la moindre leçon de fermeté à nos voisins italiens, qui payent l'appel d'air qu'il a lui-même créé en Europe», a de son côté lâché sur Twitter Jordan Bardella.