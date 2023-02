McKinsey prévoit de licencier 2.000 personnes

Le cabinet de conseil McKinsey a l’intention de réduire ses effectifs à hauteur de 2.000 postes.

Il s'agit de l'un de ses plans sociaux les plus conséquents, d'après l'agence de presse Bloomberg. L'entreprise américaine emploie actuellement 45.000 personnes contre 28.000 il y a cinq ans, selon un article mis en ligne mardi.

D’après des sources anonymes de Bloomberg, le nombre de salariés affectés pourrait encore évoluer. Ce plan social devrait viser en priorité le personnel administratif, c'est-à-dire les employés qui n'interagissent pas directement avec les clients.

McKinsey a l’intention de centraliser les tâches de soutien aux consultants et souhaite réaliser des économies après avoir beaucoup recruté ces dernières années.

Fondé en 1926 à Chicago, et présent dans plus de 130 pays, le cabinet a réalisé un chiffre d'affaires record de 15 milliards de dollars en 2021, et dépassé ce chiffre en 2022, d'après l'une des sources de Bloomberg.

Ces licenciements arrivent deux ans après que les quelque 650 associés de McKinsey aient choisi Bob Sternfels pour remplacer Kevin Sneader à la tête de l'entreprise. Le court mandat de ce dernier avait été particulièrement marqué par des poursuites judiciaires aux Etats-Unis, accusant McKinsey d'avoir contribué à la crise des opiacés via ses conseils aux groupes pharmaceutiques comme Purdue Pharma, le fabricant de l'anti-douleur OxyContin.

McKinsey avait accepté en février 2021 de payer 573 millions de dollars pour solder ces poursuites.

Quatre perquisitions ont été menées fin janvier en France au domicile de dirigeants et anciens dirigeants du cabinet de conseil McKinsey dans le cadre d'investigations sur des soupçons de financement illégal des campagnes électorales d'Emmanuel Macron, selon des informations du Parisien et du Figaro.

Ces perquisitions ont été effectuées dans le cadre de deux informations judiciaires ouvertes en octobre par le Parquet National Financier (PNF) pour tenue non conforme de comptes de campagne et une autre pour favoritisme et recel de favoritisme.

Selon des informations de Mediapart, certains membres du cabinet McKinsey auraient également pu œuvrer gratuitement pour la campagne présidentielle victorieuse d'Emmanuel Macron en 2017.