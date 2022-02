Marine Le Pen, Christiane Taubira et Eric Zemmour peinent à rassembler les 500 parrainages

Marine Le Pen

Alors que la course aux 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l’élection présidentielle s’achève le vendredi 4 mars, plusieurs candidats s’inquiètent de ne pas les obtenir à temps. Invitée de « Questions politiques » sur France Inter, dimanche 20 février, Marine Le Pen a dénoncé « une situation démocratiquement terrifiante » souligne Le Monde.

"Alors qu’elle a actuellement 366 signatures d’élus reçues et validées par le Conseil constitutionnel, la candidate du Rassemblement national (RN) a affirmé n’avoir « jamais été aussi inquiète ». Il lui manque, selon elle, « une cinquantaine de parrainages ». « Il reste huit jours ouvrables encore pour les réunir. »"

"Son concurrent d’extrême droite, Eric Zemmour, a, lui, assuré dimanche, sur CNews et Europe 1, qu’il était « très possible » qu’il n’obtienne pas les 500 parrainages nécessaires. « Je n’ai aucune certitude, c’est très dur, on passe des heures à téléphoner, mon ami Philippe de Villiers parle des heures avec les maires, Guillaume Peltier parle des heures avec les maires, moi-même je téléphone aux maires pour essayer de les convaincre »,"

"A gauche aussi, le doute reste entier pour Christiane Taubira, qui est en grande difficulté avec seulement 86 signatures reçues."