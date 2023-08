La victime, une femme de 29 ans, a été agressée et violée chez elle.

Manche : une jeune femme entre la vie et la mort après un viol barbare

Un individu de 18 ans déjà connu par la police, nommé Oumar N., a été arrêté pour un viol brutal survenu à Cherbourg-en-Cotentin. Le crime a eu lieu le 4 août lorsque la victime, une femme de 29 ans, a été agressée et violée chez elle. Selon le témoignage de la victime, un homme s’est introduit à son domicile, l’a frappée à de multiples reprises, au visage et sur le corps, avant de la violer plusieurs fois, notamment avec un manche à balai. Elle a subi de graves blessures, dont des fractures, des perforations internes et un risque de choc septique, a appris Le Figaro de source policière.

Grâce à des preuves techniques collectées sur la scène de crime, notamment une empreinte digitale laissée sur une porte, les enquêteurs ont identifié Oumar N. comme l'agresseur. La géolocalisation de son téléphone au moment des faits a confirmé son implication. Après avoir nié les accusations lors de sa garde à vue, Oumar N. a finalement admis sa culpabilité. Il a été inculpé pour "viol accompagné de tortures ou d'actes de barbarie" et placé en détention provisoire après sa mise en examen. La victime, actuellement dans un état critique, a été plongée dans un coma artificiel. Elle est actuellement entre la vie et la mort, son pronostic vital étant engagé.

À Lire Aussi

Meurtre de Lola : ces indécentes paniques morales de la gauche