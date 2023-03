Un rapport du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) dévoilé par Le Parisien dévoile que les jeunes de 6 à 17 ans prennent de plus en plus de psychotropes. Et les chiffres sont sans appel, entre 2014 et 2021, d’après les données cumulées de la Cnam et des études les plus récentes de l’ANSM, le taux de consommation chez les moins de 20 ans a augmenté de + 48,54 % pour les antipsychotiques, + 62,58 % pour les antidépresseurs, + 78,07 % pour les psychostimulants (type ritaline), + 155,48 % pour les hypnotiques et sédatifs.

Ces données "nous place parmi les pays les plus prescripteurs d’Europe", rapporte Sylviane Giampino, la présidente du Conseil de l’enfance et de l’adolescence du HCFEA. Pire encore, une majorité des prescriptions se fait hors autorisation de mise sur le marché, puisque les médicaments appropriés n’existent pas pour les enfants.