Macron veut «compléter et accélérer» le partenariat stratégique avec le Kazakhstan

Le président français Emmanuel Macron a appelé mercredi à «accélérer» le partenariat avec le Kazakhstan, première économie d'Asie centrale riche en ressources naturelles, lors d'une rencontre à Astana avec son homologue Kassym-Jomart Tokaïev.

Emmanuel Macron effectue une visite de deux jours au Kazakhstan et en Ouzbékistan, deux ex-républiques soviétiques où la France compte imprimer sa marque sur fond de course à l'influence entre Russes, Chinois et Européens. «La vigueur (de notre partenariat) vient démontrer les bons axes stratégiques qui ont été pris mais (aussi) la nécessité de les compléter et les accélérer, ce qui est tout le sens de la visite», a déclaré Emmanuel Macron, au côté de son homologue kazakh.