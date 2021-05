Emmanuel Macron

Épidémiologiste en chef, et maintenant psychanalyste la presse européenne - il n'y a apparemment pas de limites aux talents du président français Emmanuel Macron souligne avec ironie, le site américain Politico.

Lors d'un sommet de l'UE dans la ville portugaise de Porto samedi, Macron a estimé que les journalistes avaient besoin d'une analyse vu leur attitude face à l'appel du président américain Joe Biden de renoncer aux brevets de vaccin contre le coronavirus.

"Lorsqu'il y a un an, nous, Européens, avons lancé ACT-A [un programme mondial de lutte contre le coronavirus], vous n'avez pas dit:« Oh, vous, les Européens, avez le leadership moral! Et ah, les États-Unis ne vous suivent pas! »", a déclaré Macron.

«Et quand les États-Unis nous suivent, ce qui est en fait le cas… vous dites ah, les États-Unis ont le leadership!» ajoute Macron.

Mais en fait constate Politico la réticence des États-Unis sous la présidence de Trump à s'impliquer dans des initiatives mondiales pour lutter contre la pandémie a été largement rapportée par les médias.

Ces derniers jours, Macron semble de plus en plus exaspéré par les comparaisons avec l'administration Biden. Il a insisté à plusieurs reprises auprès des journalistes sur le fait que ce sont les États-Unis qui essaient de rattraper l'Europe dans plusieurs domaines.