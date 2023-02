Louis Aliot exhume les bons résultats du RN dans la ville où Indochine jouera en concert

Louis Aliot est maire de Perpignan depuis 2020.

L'édition 2023 du festival des Déferlantes devait se tenir au départ à Perpignan. Or Louis Aliot a été passablement agacé par l'annulation de l'événement, sous la pression de plusieurs artistes qui devaient s'y produire, notamment les groupes de rock Indochine et Louise Attaque. Tous deux avaient menacé de ne pas participer aux Déferlantes si le festival était maintenu à Perpignan, en raison de l'appartenance politique de son édile.

Rancunier, Louis Aliot s'est alors fendu d'un tweet pour souligner que l'écrasante majorité des habitants de la commune sont toutefois électeurs... du Rassemblement National. Preuve à l'appui : Marine Le Pen y obtenait 65,65 % des voix au second tour de l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron, et la députée RN de cette circonscription, Anaïs Sabatini, avait réuni au Barcarès 67,32 % des voix dans son duel face à un candidat de la majorité. «Je remercie Indochine qui a choisi pour se produire dans le 66 la ville qui vote le plus pour Marine Le Pen et le RN !» a ainsi écrit Louis Aliot.

En réalité et pour être parfaitement exact, dans le département des Pyrénées orientales où Marine Le Pen avait récolté plus de 56 % des suffrages au second tour, le Barcarès n'est que la... douzième ville où le vote RN est le plus fort. Onze autres communes ont voté davantage encore pour elle. C'est à Lansac que le score de Marine Le Pen atteint son point culminant dans le département : sur 77 inscrits, plus de 80% des électeurs l'ont préférée à Emmanuel Macron.