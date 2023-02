Loi immigration : Gérald Darmanin prêt à «un compromis sans dénaturer le texte»

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a déclaré être prêt à "un compromis sans dénaturer le texte".

Ce mercredi, lors du Conseil des ministres, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est dit "certain" que le gouvernement arrivera à "un compromis sans dénaturer le texte" du projet de loi sur l'immigration,"en écoutant évidemment les oppositions, et singulièrement les oppositions de droite". "On aura le débat parlementaire, mais on est certain qu'Olivier Dussopt (ministre du Travail) et moi, nous arriverons à un compromis sans dénaturer le texte, en écoutant évidemment les oppositions, et singulièrement les oppositions de droite", a déclaré Gérald Darmanin à l'issue du Conseil des ministres.

Le texte sera examiné en premier au Sénat, dominé par l'opposition de droite. Alors que le gouvernement est déjà à la recherche d'un compromis avec LR sur le dossier des retraites, le nouveau président des Républicains (LR) Éric Ciotti a d'ores et déjà prévenu qu'il voterait contre le texte immigration à l'Assemblée. Et le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau a encore critiqué mercredi un texte qui selon lui "ne change pas la donne" car "il ne permet pas de reprendre le contrôle, la maîtrise de l'immigration".

