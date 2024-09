Conflit

Liban : des talkies-walkies du Hezbollah explosent, faisant plus de 100 blessés

Les appareils ont explosé ce mercredi dans la banlieue sud de Beyrouth, ainsi que dans le sud et l'est du Liban, faisant au moins trois morts. Ces explosions font suite à celles de bipeurs la veille, qui ont fait au moins 12 morts et blessé près de 2800 personnes.