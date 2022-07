Les Unes du jour, vendredi 8 juillet : Boris Johnson, la chute

Kiosque

Boris Johnson, la chute à la Une de La Croix

Boris Johnson avait remporté la majorité absolue, lors des législatives de 2019, grâce à sa capacité à rallier par-delà les électeurs conservateurs traditionnels. Son successeur devra l’imiter s’il veut garder le pouvoir

Boris Johnson rend les armes à la Une du Figaro

Boris Johnson est capable de tout, même de ce qui semblait impensable: démissionner. La pression, il est vrai, était devenue inouïe et la position intenable. Après avoir un temps refusé toute reddition, le premier ministre a finalement jeté l’éponge. Le navire prenait l’eau de toute part avec des démissions en cascade, plus d’une soixantaine au total dans les cercles gouvernementaux.

Boris Johnson Big Beigne à la Une de Libération

Après trois ans passés à la tête du gouvernement, le Premier ministre britannique a finalement annoncé sa démission jeudi. Opportuniste talentueux et excentrique, il aura surtout marqué les esprits par sa capacité à mentir sans trembler.

Comment Boris Johnson est allé au bout de sa politique

La fin d’un style: comment Boris Johnson est allé jusqu’au bout de sa politique foutraque

Pouvoir d'achat : un plan de 20 milliards pour amortir le choc

Le projet de loi sur le pouvoir d'achat a été présenté ce jeudi en Conseil des ministres. Il se compose d'un ensemble de mesures concernant le travail, la consommation, l'énergie, etc. Objectif : protéger les Français face à une inflation inédite

Travailler en vacances Vive les "tracances" à la Une du Parisien

Les salariés sont de plus en plus nombreux à télétravailler depuis leur lieu de vacances. Un phénomène qui prend particulièrement de l’ampleur cet été dans l’Hexagone, alors qu’au Canada, on le désigne déjà par le mot «tracances», contraction de travail et vacances