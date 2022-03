Les Unes du jour vendredi 11 mars : Ukraine : les enfants de la guerre; Retraites : le projet de Macron

Kiosque

Ukraine, Les enfants de la guerre à la Une de Libération

Au moins 71 enfants ont perdu la vie depuis l’invasion de l’Ukraine le 24 février, dans un conflit où les forces russes prennent pour cible écoles et maternités. De Kyiv à Jytomyr en passant par Odessa et la frontière polonaise, «Libération» raconte leur quotidien et leurs traumatismes.

Sanctions les Russes font le dos rond à la Une de La Croix

Election présidentielle : la campagne empêchée à la Une du Figaro

Retraites : le projet de Macron relance le débat à la Une des Echos

Retraite à 65 ans La campgne entre dans le vif du sujet à la Une du Parisien

Comment l'Europe peu sauver sa croissance à la Une de l'Opinion