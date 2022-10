Kiosque

Surenchère «antiriches» à l’Assemblée nationale à la Une du Figaro

Taxer les «riches» pour régler tous les maux du pays. Ancrée à gauche de l’échiquier politique et depuis peu également à l’extrême droite avec le Rassemblement national, cette passion très française se propage de plus en plus au sein de la majorité. Et, plus surprenant encore, également au sein du parti Les Républicains.

Peut-on augmenter les salaires à la Une de La Croix

Les salariés sont appelés mardi 18 octobre à faire grève et manifester pour les salaires. Certains syndicats appellent au retour de l’indexation sur les prix. Les entreprises redoutent les conséquences de la hausse du prix de l’énergie et l’État se borne à une position d’arbitre.

Carburants : le gouvernement s'impattiente à la Une des Echos

La grève s'étend à d'autres secteurs, les syndicats dans la rue. Le conflit social lancé dans les raffineries s'étend, ce mardi, à plusieurs secteurs, à quelques jours des départs en vacances. Les salariés du public et du privé sont appelés à cesser le travail et manifester, pour une hausse des salaires et contre les réquisitions de grévistes.

Grève, blocages: le match CFDT-CGT à la Une de l'Opinion

Unis pour lutter contre la réforme des retraites, les centrales de Laurent Berger et Philippe Martinez mènent des stratégies différentes dans le conflit des raffineries. Le clivage réformistes-contestataires redevient très visible

Macron, l'heure est grève à la Une de Libération

Un mois après le début des arrêts de travail dans les raffineries, l’exécutif tente de rattraper le retard pris dans la gestion du conflit sur le carburant. En procédant aux réquisitions, il en est devenu l’un des acteurs.

Torturée et tuée à 12 ans, le martyre de Lola à la Une du Parisien

La meurtrière présumée de la collégienne de 12 ans, retrouvée morte à Paris, a été mise en examen ce lundi soir et écrouée. En garde à vue, elle a reconnu avoir infligé des violences sexuelles et des sévices sauvages à la victime, avant de se rétracter. Les enquêteurs étudient la piste de représailles après une altercation avec la mère de l’enfant.