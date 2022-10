Les Unes du jour : Plan de sobriété, les mesures pour passer l'hiver

Kiosque

Plan de sobriété, les mesures pour passer l'hiver à la Une du Parisien

Après quatre mois de travail et 300 acteurs rencontrés, le plan sobriété du gouvernement, présenté ce jeudi 6 octobre, et dont Le Parisien-Aujourd’hui en France dévoile les principales mesures, vise à économiser 10 % d’énergie (par rapport à 2019), mais sans mesure coercitive.

Energie : la France au régime sobre à la Une des Echos

Le gouvernement va présenter ce jeudi un ensemble de préconisations (pour les ménages et les entreprises) et d'obligations (pour les locaux et les agents de l'Etat) avec lesquelles il espère économiser 50 TWh, soit 3 % de la consommation énergétique de la France.

Face à la crise énergétique, Prêts pour la sobriété ? à la Une de Libération

A travers cinquante mesures chiffrées et détaillées, l’association négaWatt propose une voie vers la sobriété énergétique. Ces actions qui agissent sur la consommation d’électricité, de gaz et de pétrole, si elles sont mises en place, permettraient de réduire de 13% la consommation énergétique française. Les économies sont notamment concentrées sur le gaz et l’électricité.

Prix de l'énergie : l'Europe va-t-elle changer les règles ? à la Une du Figaro

Armée française : les chiffres qui font peur à la Une de l'Opinion

Si l'armée française devait être déployée dans un « engagement majeur », comparable à la guerre en Ukraine, elle pourrait, selon ses plans, tenir un front de 80 kilomètres. Pas plus

La double vie des audants à la Une de La Croix

En France, plus de la moitié des aidants travaillent. Une réalité que beaucoup taisent dans l’entreprise, comme en témoigne l’étude dévoilée jeudi 6 octobre à l’occasion de la journée des aidants par l’observatoire Ocirp des salariés aidants. Globalement peu informés sur leurs droits, ils se sentent souvent vulnérables, voire désemparés.