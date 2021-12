Les Unes du jour mardi 14 décembre 2021: Dette et déficit dans la présidentielle; Pécresse contre Macron; Evasion Fiscale vers le Canada; Débat sur l'euthanasie

Kiosque

Dette et déficit s'invitent dans la bataille présidentielle à la Une du Figaro

Le dernier budget de cet exécutif est adopté mercredi 15 décembre. Les promesses initiales de redressement des comptes ont été balayées par la pandémie.

Bercy prolonge son soutien sur mesure à l'économie

Le gouvernement a annoncé, ce lundi, une série de mesures afin d'aider les secteurs les plus touchés par les problèmes d'approvisionnement en matières premières ou en composants. Un nouveau prêt pour l'industrie, sur dix ans, va apporter un bol d'air aux PME.

Exclusif : Evasion Fiscale L'argent perdu de l'ISF à la Une de Libération

Libération révèle comment de riches familles et industriels français auraient mis à l'abri depuis plus de dix ans 4 milliards d'euros au Canada via un ingénieux système de trusts

Pécresse : les secrets de son match avec Macron à la Une de l'Opinion

La candidate LR entend bien se concentrer sur son affrontement avec le chef de l’Etat. Entre eux, durant le quinquennat, le courant n’est pas vraiment passé.

Les JO entrent en Seine à la Une du Parisien

600.000 spectateurs... Une cérémonie d’ouverture avec, comme décor, la Seine et les plus beaux monuments de Paris. Les organisateurs des Jeux olympiques de 2024 lèvent le voile sur un spectacle qui s’annonce grandiose et très novateur, avec notamment un défilé des 10 000 athlètes sur des bateaux.

Fin de vie Le débat s'étend en Europe à la Une de La Croix

La discussion, ce mardi 14 décembre, au parlement italien du projet de loi sur « la mort volontaire médicalement assistée » constitue un tournant. En Europe, les Pays Bas et la Belgique ont été les premiers États à légaliser l’euthanasie. En France, elle reste interdite, comme en Irlande où un projet de loi visant est débattu.