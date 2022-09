Les Unes du jour : Macron peine à installer son Conseil de la refondation

Kiosque

Macron peine à installer son Conseil de la refondation à la Une du Figaro

Un objet de consultation déjà devenu un sujet de division. À une semaine de son lancement, prévu le 8 septembre prochain, le Conseil national de la refondation voulu par Emmanuel Macron agite la classe politique. Depuis plusieurs jours, les partis d'opposition font part les uns après les autres de leur refus de participer.

Crise énergétique Passera-t-on l'hiver au chaud ? à la Une de Libération

Face à une situation inédite conjuguant inflation, risque de coupures d’électricité et de pénurie de gaz, Emmanuel Macron présidera, ce vendredi, un Conseil de défense énergétique. Une situation aggravée par l’arrêt de nombreux réacteurs nucléaires.

LR: l'élection de tous les dangers

La campagne pour la présidence des Républicains démarrera ce week-end, avec l'université des Jeunes LR. A cette occasion, Bruno Retailleau annoncera sa candidature. Il affrontera Eric Ciotti et Aurélien Pradié

Hausses de prix masquées, Quand les marques rétrécissent leurs produits à la Une du Parisien

Shrinkflation ? Connais pas. Inflation masquée ? Non plus. C’est peu dire que cette pratique, qui consiste à diminuer le poids ou le volume d’un produit tout en gardant le même prix, voire en l’augmentant discrètement, n’est pas encore parvenue jusqu’aux oreilles des consommateurs.

Europe Electricité survoltée à la Une de La Croix

En un an, le prix du kilowattheure a été multiplié par dix, une situation de plus en plus intenable. Alors qu’un conseil de défense consacré à l’énergie est prévu à l’Élysée ce vendredi 2 septembre, une réunion en urgence se tiendra à Bruxelles, le 9 septembre, pour trouver des pistes de réforme du marché de l’électricité.

Energie, le cri d'alarme des entreprises à la Une des Echos

Incapables d'encaisser la flambée des prix de l'énergie dans leurs nouveaux contrats de fournitures à signer avant la fin de l'année, beaucoup d'entreprises songent à imposer des hausses de prix à leurs clients, voire à cesser ou réduire leurs activités. Les associations professionnelles demandent de nouvelles mesures d'urgence de l'Etat.