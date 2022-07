Les Unes du jour lundi 25 juillet : Comment réparer nos forêts ?

Kiosque

Pompiers face au changement climatique S'adapter ou subir à la Une de Libération

Dérèglement climatique: face aux incendies, anticiper pour mieux lutter

Devant la multiplication des feux, et plus seulement dans le Sud, les pompiers ont besoin de moyens supplémentaires et les citoyens doivent prendre conscience du danger.

Incendies : la Gironde entre désolation et reconstruction à la Une du Figaro

À La Teste-de-Buch, les «frappes chirurgicales» des bombardiers d’eau, des milliers de litres largués sur des fumerons au cœur de la forêt, ont permis de «fixer» le feu samedi dans l’après-midi. Il ne s’étendra pas au-delà des 7000 hectares déjà brûlés. Près de Landiras, où 13.800 hectares de forêt ont été réduits en cendre, l’incendie n’était que «contenu» dimanche soir, d’après les autorités. Mais «la situation continue à s’améliorer», se satisfait la préfecture.

Comment réparer nos forêts ? à la Une du Parisien

«De notre vivant, nous ne reverrons pas les forêts perdues» : après les incendies, devons-nous replanter à l’identique ?

Jean-Yves Caullet est président de l’Office national des forêts. Selon lui, la «reconstruction» des forêts détruites par les incendies, notamment en Gironde, va prendre du temps. Mais elle doit se faire d’une manière stratégique pour éviter de nouveaux drames

Pouvoir d'achat : la strégie payante de l'exécutif à la Une des Echos

L'examen du budget rectificatif pour 2022, qui comprend la suppression de la redevance, l'aide exceptionnelle de rentrée ou encore les aides au carburant reprend ce lundi après-midi. Bruno Le Maire a annoncé le compromis sur les carburants avec une ristourne à 30 centimes, qui devrait aider à faire passer le texte avec les voix de la droite.

Le pape au Canada « Guérir notre mémoire » à la Une de La Croix

François est arrivé dimanche 24 juillet au Canada, où il doit renouveler ses excuses historiques pour la responsabilité de l’Église au sujet des violences commises dans les pensionnats pour enfants autochtones. Dans le pays, les traumatismes liés à cette page de l’histoire sont encore latents. L’Église locale doit composer avec ce sombre passé et tente d’ouvrir une voie vers la réconciliation avec ces populations.

Comment l'autonomie peut changer l'école à la Une de l'Opinion

Faute d'une vraie révolution, l'Education nationale est condamnée à voir le niveau de ses élèves dégringoler et les insatisfactions se multiplier. Dans un rapport que l'Opinion dévoile en exclusivité, Monique Canto-Sperber aborde le sujet sans tabous mais non sans boussole