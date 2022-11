Kiosque

Les Unes du jour : L'Europe désarmée face au protectionnisme américain à la Une du Figaro

Energie, salaires : les entreprises sous pression à la Une des Echos

2008-2022 Esprit de la crise financière, es-tu là ?

Depuis l’annonce, le week-end dernier, de la faillite du géant FTX, deuxième plateforme de trading de crypto-monnaies au monde (5 millions de clients et 700 milliards de dollars de transactions par an), le secteur est dans la tourmente. Les utilisateurs de ces instruments paniquent et veulent récupérer leur mise auprès des différents acteurs de cet univers. « Too big to fail »,FTX a pourtant sombré… comme la banque Lehman Brothers en 2008. Aussitôt, le spectre d’une crise financière revient hanter les discours

Pauvreté, le système D à la Une de La Croix

Le Secours catholique publie jeudi 17 novembre son rapport annuel sur l’état des lieux de la pauvreté en France. Confrontées aux privations, les personnes en situation de pauvreté déploient toute une série d’astuces pour faire face. Sobriété, débrouillardise, récupération, achats groupés, entraide… elles ont développé des compétences dont pourrait avoir besoin un nombre grandissant de Français en cette période de crise.

Ukraine, Kherson à l'heure des réglments de comptes à la Une du Parisien

Ukraine, l'Effroi d'hiver à la Une de Libération