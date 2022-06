Les tenues islamiques se multiplient près des lycées et quelques fois dedans

Classe

Alors que le port de signes et tenues manifestant «ostensiblement une appartenance religieuse» est interdit depuis la loi de 2004 dans les lycées publics, ces robes longues, les abayas - mais aussi leurs pendants masculins, les qamis - y déferleraient-elles aujourd’hui? demande Le Figaro.

"Le conseil des sages de la laïcité, installé en 2018 par le précédent ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, et le Comité national d’action laïque (Cnal) - qui rassemble la FCPE, fédération de parents marquée à gauche, la Ligue de l’enseignement et l’Unsa-éducation - convergent en ce sens. Ils rapportent que depuis février ces tenues religieuses se sont multipliées aux abords et dans certains lycées, et font le lien avec le ramadan."

"Les rectorats interrogés par Le Figaro restent quant à eux muets sur le sujet, à l’exception de celui de Paris, qui constate «une hausse significative des saisines relatives au port de signes religieux, notamment des tenues vestimentaires ostensiblement religieuses depuis quelques semaines», et affirme que son équipe laïcité-faits religieux est «pleinement mobilisée»." ajoute Le Figaro.

En cette période de réserve politique, liée aux élections législatives, le nouveau ministre, Pap Ndiaye, historien spécialiste des minorités, est très attendu sur le sujet de la laïcité.