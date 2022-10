Aurélien Pradié

"A la suite de la relance par l’exécutif macroniste de la réforme des retraites, on a beaucoup pointé l’embarras qui guettait Les Républicains : pourraient-ils avoir d’autre choix que de s’y rallier, à partir du moment où le décalage de l'âge de départ (64 ans en 2027, 65 ans en 2031), qu’ils ont toujours défendu ces dernières années, en était le principe fondateur ?" écrit l'Opinion.

"On a moins parlé d’un autre risque. Celui-ci pourrait pourtant être bien plus compliqué pour eux à gérer. Il est de nature interne : les Républicains sont en train de se diviser sur la réforme des retraites, sur laquelle jusqu'à présent ils étaient tous d’accord." ajoute l'Opinion

La fracture est venue de la jeune garde, en l’occurrence d’Aurélien Pradié, le député du Lot. Candidat à la présidence du parti, en décembre, il en a fait un marqueur de sa campagne. "Je propose une réforme des retraites qui se fonde sur le nombre d’années travaillées et non plus l’âge de départ légal"

"Aurélien Pradié, qui se veut le chantre d’une « droite populaire », ne compte pas en rester là. Il devrait déposer prochainement une proposition de loi reprenant sa proposition".