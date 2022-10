Police Judiciaire

"Détaillant l’évolution, tant pour la police que pour la gendarmerie, du taux de réussite dans les enquêtes, le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMI) affirme que, en 2019 (dernière année pleine hors Covid), les services ne parvenaient plus à élucider, après un an d’investigation, que 72 % des homicides, quand le ratio atteignait 78 % l’année précédente." souligne Le Figaro.

"Pour les vols avec effraction au domicile ou en tout lieu, le taux de réussite demeure dramatiquement bas: 8 % seulement. Soit 92 % d’échec. (...) Et pourtant, l’on pouvait espérer que l’intervention fréquente de fonctionnaires formés aux techniques de la police technique et scientifique (pour prélever empreintes et ADN) allait améliorer le service dû au public." regrette Le Figaro

"Le directeur général de la police nationale, Frédéric Veaux, a révélé, lors de son audition du 28 septembre dernier, devant les sénateurs, des chiffres sur lesquels l’exécutif ne s’était guère appesanti jusqu’à présent: «Sur la période 2010-2019, les taux d’élucidation ont baissé de manière constante et significative, quel que soit l’agrégat concerné: atteintes aux biens, atteintes aux personnes ou délinquance économique et financière: - 12 points pour les violences non crapuleuses, - 15 points pour les violences sexuelles, - 2 points pour les atteintes aux biens, qui sont déjà très faiblement élucidées, - 16 points pour les infractions économiques et financières.»" ajoute Le Figaro.