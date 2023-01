Montant record Les livrets A et LDDS ont gonflés de 40 milliards en 2022

Les épargnants français ont déposé 33,49 milliards d’euros de plus sur leurs livrets A et LDDS en 2022, une première depuis 2012. Les deux livrets ont été portéspar des dépôts importants et les intérêts qui ont bénéficiés d'une double hausse de taux allant de 0,5 % à 1 % le 1er février puis à 2 % le 1er août.

À eux deux, ils comptabilisaient 509,7 milliards d’euros au 31 décembre 2022, contre 469,7 milliards à fin 2021;