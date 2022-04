Les haines qui déchirent l'entourage d'Emmanuel Macron

Elysée

L'Express évoque un dîner à l'Elysée en février dernier. Il y a une dizaine de personnes, et la conversation s'engage sur le collège unique et la réforme de l'Education nationale.

Trois clans s'affrontent. Les technos avec Alexis Kohler, "cerveau" d'Emmanuel Macron, et secrétaire général de l'Elysée. Les collaborateurs, représentés par le conseiller spécial chargé notamment de la communication Clément Léonarduzzi et Jonathan Guémas, plume présidentielle. Et les politiques interprétés notamment par le bourru Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, et le matois François Bayrou, grand chef du MoDem.

"Elles ne volent pas, ces mesures !" Soudain, c'est Emmanuel Macron qui siffle la fin de la récré et dit à sa manière qu'il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Il fait mine de ne pas remarquer les tiraillements et les haines entre ceux qui l'entourent. Il n'a jamais aimé trancher, surtout pas les rapports humains. Alors il laisse son petit monde s'écharper. Inspirant aux plus lucides ce commentaire : "Cette campagne laissera des traces..." écrit l'Express.